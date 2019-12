Natale: il museo città di Pomezia ospita la mostra fotografica "Architettura d'Amare"

- Inaugurata questo pomeriggio presso il museo città di Pomezia - Laboratorio del Novecento la mostra fotografica "Architettura d'Amare", realizzata dagli studenti della 3 A del liceo Picasso. Le opere in esposizione riportano alla luce il profondo legame storico della città di Pomezia con le sue architetture. Ogni costruzione è intrisa della storia e dell'arte che ancora oggi viene ispirata nei più giovani che vivono la loro quotidianità a contatto con la Città stessa. In esposizione sono presenti scatti fotografici di tutte le città di Fondazione dell'Agro Pontino e Romano, oggi riunite in un sistema integrato per la valorizzazione dei beni culturali e monumentali. La scelta del bianco e nero è stata contemplata al fine di rafforzare l'estetica degli scatti fotografici che sottolineano il legame con il passato. L'intervento in rosso è invece volto a risaltare le caratteristiche architettoniche e il tema natalizio che farà da cornice. "A poco meno di due mesi dall'apertura – ha spiegato il vice Sindaco Simona Morcellini durante la cerimonia di consegna degli attestati – il Museo Città di Pomezia si conferma un polo culturale di grande interesse. La mostra, che sarà visitabile fino al 20 gennaio, racconta attraverso gli occhi degli studenti del liceo Picasso la storia identitaria delle Città di Fondazione dell'Agro Pontino, in un perfetto mix tra innovazione e tradizione". (Com)