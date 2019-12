Milano: Opera San Francesco festeggia 60 anni, cena stellata per i poveri e messa di Delpini

- Sessant'anni fa, il 20 dicembre 1959, alla Mensa dei Poveri di Milano veniva offerto il primo pranzo a oltre trecento bisognosi. A servirlo fu fra Cecilio, fondatore dell'Opera San Francesco di Milano. Una ricorrenza celebrato oggi con una santa messa nella chiesa dei Frati Cappuccini di viale Piave, celebrata dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini e da Roberto Genuin, ministro generale dell'Ordine dei Frati Cappuccini, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. "Dobbiamo farci carico della responsabilità di restituire dignità a tutte le persone e di aiutare ciascuno ad avere stima di sé e di essere in grado di portare a compimento la propria vocazione", ha detto Delpini nella sua omelia, in cui ha parlato delle "persone che non hanno un nome, che si portano dietro un'etichetta, sono designati, non chiamati. Possono essere designati come stranieri e questa etichetta basta a definirli. O sono designati anche come poveri e si portano dietro l'etichetta del bisognoso". Proprio a queste persone si rivolge l'opera dei frati cappuccini. "La nostra opera è una gemma di accoglienza e di amore nei confronti dei poveri. Una gemma che non pretende di risplendere nell'alto ma nel cuore dei poveri che incontra", ha detto il ministro Genuin, che ha sottolineato il valore della carità ambrosiana e l'eccellenza di Milano nell'accoglienza. (segue) (Rem)