Milano: Opera San Francesco festeggia 60 anni, cena stellata per i poveri e messa di Delpini (2)

- Al termine della cerimonia, è stato il momento della visita alla storica mensa di Opera San Francesco, dove ogni giorno circa duemila persone in difficoltà consumano un pasto caldo. Solo nell'ultimo anno Opera San Francesco per i Poveri ha distribuito 712.300 pasti, 57.520 ingressi alle docce, 9.130 cambi d'abito e 36.300 visite mediche. Oltre alla storica mensa di corso Concordia, negli anni se n'è aggiunta una seconda in piazzale Velasquez, oltre al servizio docce e guardaroba, al Poliambulatorio, dove le persone in difficoltà possono ricevere cure mediche e farmaci gratuitamente, un'area sociale che offre supporto per la ricerca di lavoro o di una sistemazione abitativa, attraverso il progetto housing first e housing sociale. Senza dimenticare il centro di raccolta dove i cittadini possono consegnare le loro donazioni di indumenti o medicinali che andranno a beneficio dei poveri. Tutto questo è da sempre reso possibile grazie a un grande numero di volontari: più di 1000 cittadini, 220 dei quali medici, che permettono lo svolgimento di tutte le attività di aiuto. (segue) (Rem)