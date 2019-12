Roma: incidente mortale in via di Boccea, Polizia locale cerca testimoni

- La Polizia Locale di Roma ricerca testimoni che possano fornire informazioni utili in merito all'incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 8.30 in via di Boccea all'altezza del civico 553, prossimità via Casal del Mamo, dove purtroppo è deceduto un uomo di 61 anni a bordo di un motoveicolo Honda. Gli agenti del Gruppo Aurelio stanno lavorando ininterrottamente da questa mattina per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che, sulla base di quanto emerso dagli accertamenti finora eseguiti, vedono coinvolto un altro veicolo di grandi dimensioni, probabile autocarro. Pertanto ogni elemento utile da parte di eventuali testimoni potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire quanto accaduto. "Qualora qualcuno fosse in grado di riferire informazioni sull'incidente - si legge in una nota della Polizia locale di Roma Capitale - anche con contributi foto o video, è pregato di rivolgersi agli uffici della Polizia Locale di via Aurelia 470, contattando i numeri telefonici 06.67697050 oppure 06.67697060, o inviando una mail a seg13aurelio.polizialocale@comune.roma.it. Sarà garantita ogni forma di riservatezza sull'identità dei testimoni".(Com)