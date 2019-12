Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni partecipa all'inaugurazione della pista di sci “Piero Busi”.Rifugio Trifoglio, località Ceresola – Valtorta/BG (ore 11.00)VARIECongresso della Lega Nord per l’aggiornamento dello statuto.Hotel Da Vinci, Via Senigallia 6 (ore 10.00)Torneo Invernale “Kolbe contro il Razzismo e le Discriminazioni” organizzato dal Kolbe calcio con il Patrocinio di CONI Lombardia, Regione Lombardia e Rotaract Club Milano Leonardo da Vinci.Campo sportivo dell'Oratorio Kolbe, Via Padre Massimiliano Kolbe, 5 (ore 15.00 – 19.00)Le associazioni Uniti per il Quartiere (UPIQ), Solidarietà Nazionale e Associazione “Evita Peron” organizzano la festa di Natale per le famiglie del quartiere Stadera.Sede di UPIQ, via Palmieri, 1 (ore 15.30)Davanti al parcheggio Esselunga staziona il “Museo itinerante” realizzato dai bambini del quartiere Adriano, che può essere liberamente visitato da tutti anche grazie alla collaborazione dei Custodi museali del Comune di Milano che sono stati formati specificamente sul progetto e sul rapporto con i giovanissimi visitatori.via Adriano 81 ( dalle ore 10.00 alle 18.00) (Rem)