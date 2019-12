Milano: al via gennaio i lavori di ristrutturazione dell'ortomercato, che si chiamerà "Foody"

- L'ortomercato di Milano cambia nome e si rifà completamente il look: si chiamerà "Foody - Mercato Agroalimentare Milano" e da qui al 2022 verrà completamente ristrutturato, per un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro. L'obiettivo è renderlo all'altezza di quelli delle grandi capitali europee: già ora con i suoi quattro mercati - Ortofrutta, Ittico, Fiori e Carni –, oltre un miliardo di euro all'anno di merci scambiate e dieci milioni di consumatori serviti, è tra i più grandi e importanti mercati all'ingrosso di tutta Europa, ma l'obiettivo di Sogemi, la società che per conto del Comune di Milano, gestisce i mercati all'ingrosso della città, è farlo concorrere con i primi tre, quelli di Barcellona, Madrid e Parigi. Quest'ultimo con 2,9 milioni di tonnellate trassate l'anno, ha un fatturato di 116 milioni, oltre dieci volte quello di Milano, rimasto stabile dal 2014 al 2018. Il gap, secondo il presidente di Sogermi, Carlo Ferrero, è dovuto alla mancanza di investimenti: "Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad una progressiva perdita di competitività a causa di piani di sviluppo mai approvati (8 in 20 anni) e dell'assenza di adeguati investimenti per una struttura costruita nel 1965 e ormai inefficiente. Dal 2014 al 2018 abbiamo investito 12 milioni. L'infrastruttura in questi anni ha lavorato solo sulla messa in sicurezza, mentre Parigi ha lavorato sullo sviluppo", ha spiegato. (segue) (Rem)