Milano: al via gennaio i lavori di ristrutturazione dell'ortomercato, che si chiamerà "Foody" (2)

- Ferrero ha cominciato a lavorare al grande progetto di restyling sin dalla sua nomina, nell'agosto del 2016. Il primo passo è stato un controllo completo sull'infrastruttura, che è stata edificata nel 1965, da cui è emerso - ha riferito - "che è vetusta e che deve avere degli investimenti". La prima proposta al sindaco Giuseppe Sala risale al febbraio 2017 ed è stata sottoposta poi all'approvazione della giunta e del Consiglio comunali, fino alla fase attuativa annunciata oggi e resa possibile grazie all'aumento di capitale di 273 milioni di euro formalizzato il mese scorso, che a Sogemi ha portato 49 milioni di euro per cassa e 224 milioni di euro in natura attraverso il conferimento da parte dell'azionista Comune di Milano della proprietà fondiaria e immobiliare del comprensorio agroalimentare. Il progetto, con un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro entro il 2022, prevede un nuovo padiglione ortofrutta, rivisto in chiave più moderna e innovativa; una nuova piattaforma logistica che sarà punto di riferimento per le attività complementari; un rinnovato palazzo affari, che seguirà una progressiva riqualificazione per divenire un polo per aziende e professionisti italiani e internazionali che operano nella filiera agroalimentare, offrendo spazi lavorativi di smartworking e co-working e servizi pensati per soddisfare le necessità odierne e future. La consegna dei lavori, prevista per il 2022, restituirà un padiglione ortofrutta moderno e innovativo, con una ricca offerta di prodotti ortofrutticoli freschissimi grazie alla presenza di 114 grossisti e 97 produttori locali. (segue) (Rem)