Argentina: emergenza economica, governo posticipa scadenze obbligazioni per 9 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le pensioni, secondo Guzman la politica adottata fino ad oggi ha prodotto un "tracollo" del sistema che lascia senza protezione il settore più vulnerabile della popolazione. "Quello che è stato fatto ai pensionati è grave" ha affermato il ministro, che ha quindi confermato l'annuncio anticipato da Fernandez circa l'emissione di un buono aggiuntivo di 5000 pesos (approssimativamente 75 euro) nei mesi di gennaio e febbraio per i beneficiari delle pensioni minime. Con questo progetto il governo si è dato quindi un tempo di 180 giorni per riformare integralmente il calcolo delle pensioni. "In questo periodo proteggeremo i pensionati più esposti", ha detto il ministro. (segue) (Abu)