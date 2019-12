Argentina: emergenza economica, governo posticipa scadenze obbligazioni per 9 miliardi di dollari (8)

- Guzman ha definito questo punto come "centrale" per l'uscita del paese dalla crisi e ha ribadito che l'obiettivo è quello di posticipare le scadenze del debito dei prossimi due anni. Il ministro non ha fornito cifre circa l'entità complessiva del programma di spesa né delle entrate fiscali prodotte dalle nuove misure e ha rimandato maggiori dettagli su questi punti alla presentazione della nuova legge finanziaria. Alcune stime effettuate da analisti nelle ultime settimane parlano ad ogni modo di un'iniziativa quantificabile in circa 1,6 miliardi di dollari. (segue) (Abu)