Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, inaugura il presepe artistico "pinelliano".Piazza di Spagna, lato via San Sebastianello (ore 11:30)- L'assessore alle Infrastrutture Linda Meleo assiste al concerto di Natale del Maestro Ezio Bosso.Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia (ore 20)VARIE- Evento "Natale al Car", uno show cooking guidato dal resident chef del Car Fabio Campoli che porterà i presenti allascoperta dei segreti del fritto di pesce di Natale. Saranno presenti anche Valter Gianmaria e Fabio Massimo Pallottini,rispettivamente presidente e direttore generale del Centro Agroalimentare Roma.Guidonia, Centro agroalimentare Roma, in via Tenuta del Cavaliere, 1 (ore 9)- Cerimonia di riapertura del parco Paolo Orlando. Per l'occasione sarà allestito un albero di Natale donato dalDipartimento Ambiente e amministratori e cittadini lo addobberanno insieme per poi si scambiarsi gli auguri.Parco Paolo Orlando, lato viale Paolo Orlando/via Cardinal Ginnasi (ore 10:30)(Rer)