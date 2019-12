Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, sabato 21 dicembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEOre 10, Torino, via San Donato 59, Anmig, l'assessore Tronzano partecipa alla riunione organizzata dalla delegazione per il PiemonteOre 18, Trofarello, E.R.A. Ambiente (via Roma 54), il garante regionale per i diritti degli animali Enrico Moriconi interviene alla serata di beneficenza per attività di volontariato. (Rpi)