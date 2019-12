Formazione: Salvatore (Ocl), il futuro del lavoro con gli androidi

- “Ciò che differenzia l'oggi, rispetto a quanto successo in passato, è la velocità con cui avvengono i cambiamenti. La ricerca e l'innovazione viaggiano così rapidamente che anche le università più attente faticano a tenere il passo. Dobbiamo pensare a preparare gli studenti a lavori che oggi non esistono. In questo senso, il sistema Paese deve ragionare seriamente sull'adeguamento del settore scolastico pubblico e su come orientare i nostri giovani. Per questi ultimi è fondamentale allenare le soft skills. Teniamo presente che un algoritmo specifico è sicuramente più rapido dell'uomo, ma la trasversalità umana non è appannaggio della macchina, anche se ad essa diamo le nostre sembianze, come nel caso degli androidi”. Lo ha dichiarato Antonella Salvatore, fondatrice e Ceo di Osservatorio cultura lavoro (Ocl), docente di marketing e direttore del Centro di avviamento alla carriera della John Cabot University, nel corso della tavola rotonda "Il futuro del lavoro con gli androidi?" tenutasi a Roma e organizzata dalla Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (Febaf) assieme a Ocl. Erano presenti: Alberto Gambino, prorettore e direttore master universitario di primo livello in Intelligenza Artificiale dell'Università Europea di Roma; Andrea Geremicca, direttore dell'European Institute for Innovation and Sustainability (Eiis); Gianfrancesco Rizzuti, responsabile Comunicazione e Rapporti istituzionali Febaf, nonché direttore di "Lettera f".(Com)