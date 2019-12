Rifiuti Roma: Fd'I, su Falcognana è vittoria di popolo a salvaguardia territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione annunciata dalla delegata della Raggi ufficialmente di sospendere ogni iniziativa per la discarica a Falcognana e nei territori limitrofi rappresenta la conferma di quanto avevamo detto già sei anni fa: quel territorio ha già dato e non è adatto come sito per la discarica che in tutta fretta si voleva realizzare. Per una volta ha vinto il buonsenso e auspichiamo che si possano fare sul tema rifiuti ora passi avanti rispetto alla crisi di questi anni". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio, e Massimiliano De Juliis consigliere nel Municipio(Com)