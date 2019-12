Brasile: Bolsonaro "molto preccupato" per scenario argentino con presidente Fernandez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana Bolsonaro aveva dichiarato che le misure sociali previste dal nuovo presidente dell’Argentina faranno precipitare il paese nella situazione in cui si trova il Venezuela. “La situazione politica in Venezuela ha riflessi diretti nello stato del Roraima: aumento della violenza e popolazione in strada, peggioramento di salute e istruzione”, ha scritto Bolsonaro sul suo account Twitter. Nello stesso tweet il presidente brasiliano ha accostato al Venezuela le misure adottate dal nuovo presidente argentino Fernandez: “Il nuovo governo dell’Argentina, che confina con la regione meridionale del Brasile, ha adottato le seguenti misure: doppio risarcimento per licenziamento senza giusta causa; aumento delle tasse all'esportazione; imposta del 30 per cento per acquisti all’estero; ritorno alla discussione sulla legalizzazione dell’aborto”, si legge. (segue) (Brb)