Brasile: Bolsonaro, risparmi miliardari da taglio tasso sconto (2)

- Per il 2019, il Consiglio monetario nazionale (Cmn) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'indice dei prezzi al consumo (Ipca), quindi, non può superare quest'anno il 5,75 per cento né scendere al di sotto del 2,75 per cento. A novembre, l'Ipca si è attestato a quota 3,27 per cento. Secondo gli analisti del settore finanziario, il 2019 si potrebbe chiudere con un tasso di inflazioni inferiore alla media, ipotizzata dal Cmn, al 3,84 per cento su anno. Da ottobre 2012 ad aprile 2013, il tasso era stato mantenuto al 7,25 per cento annuo ed era stato riadattato gradualmente fino a raggiungere il 14,25 per cento annuo a luglio 2015. Nell'ottobre 2016, la Copom ha nuovamente iniziato a ridurre il tasso di interesse di base dell'economia fino a raggiungere il 6,5 per cento annuo nel marzo 2018, da quando non aveva più subito modifiche fino a quattro mesi fa. Secondo il pronostico fatto dagli analisti per conto della Bc, il tasso potrebbe essere ulteriormente sforbiciato al 4,25 per cento a inizio del 2020. (Brb)