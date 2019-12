Natale: a Foligno (Pg) e Palermo le iniziative di solidarietà della polizia ferroviaria

- Tra le iniziative di solidarietà in tutta Italia che la polizia ferroviaria ha organizzato come ogni anno nel periodo natalizio per manifestare la propria vicinanza verso i più deboli, a Foligno (Pg) è arrivato il treno a vapore con Babbo Natale… al contrario. L’iniziativa benefica “Il Mantello di Babbo Natale – il viaggio dei sogni di carità” è stata organizzata dalla Caritas di Foligno insieme alla polizia ferroviaria e Trenitalia. I bambini donano i regali a Babbo Natale che li distribuirà ai più bisognosi. A Palermo la Polfer ha incontrato i ragazzi dell’associazione Afadi (associazioni famiglie disabili), onlus che da oltre 25 anni promuove e tutela i diritti delle persone con disabilità. Alcuni ragazzi hanno raggiunto con i loro accompagnatori lo scalo ferroviario e per qualche ora si sono calati nei panni di un agente della polizia ferroviaria.(Ren)