Metro A: Calabrese incontra commercianti, apertura Barberini rimandata dopo collaudo non andato a buon fine

- Un collaudo non andato a buon fine. Questa la causa del prolungamento della chiusura della stazione Barberini della metro A. "Lunedì il collaudo delle scale mobili non è passato per un problema di funzionamento dei dischi frenanti", ha spiegato ai commercianti di piazza Barberini, l'assessore alla Mobilità del Campidoglio, Pietro Calabrese, durante un incontro con i negozianti nella sala del Carroccio insieme al presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefano e all'assessore alle Attività produttive, Carlo Cafarotti. Presenti in rappresentanza delle opposizioni Andrea De Priamo (Fd'I), Stefano Fassina (Sinistra X Roma), Giovanni Zannola (Pd) e Svetlana Celli (RomaTornaRoma). Proprio su proposta di quest'ultima, lunedì mattina si terrà un nuovo incontro tra i commercianti e Calabrese (o Stefano), stavolta alla presenza dei tecnici Atac.(Rer)