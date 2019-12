Grecia: settembre, tasso di disoccupazione in calo al 16,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Grecia è sceso al 16,8 per cento nel settembre 2019, in calo di 2 punti percentuali rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2018. E' quanto riferisce l'ufficio nazionale di statistica di Atene (Elstat). Il numero complessivo degli impiegati in Grecia è stato a settembre di 3.913.254, in aumento di quasi 62mila unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno.(Gra)