Milano: Caritas Ambrosiana inaugura il nuovo Emporio della Solidarietà a Niguarda

- Il nuovo Emporio della Solidarietà di Caritas Ambrosiana è stato inaugurato questa sera nel quartiere di Niguarda da mons. Carlo Azzimonti (vicario episcopale), Anna Scavuzzo (vicesindaca di Milano), Luciano Gualzetti(direttore di Caritas Ambrosiana), padre Eugenio Brambilla (responsabile Caritas zona pastorale Milano), Paola Pessina (vicepresidente Fondazione Cariplo – Programma QuBì), Elena Jacobs (Intesa San Paolo – Programma QuBì). Il minimarket solidale aprirà i battenti lunedì 23 dicembre per offrire la possibilità alle famiglie in difficoltà del quartiere di fare la spesa prima di Natale. Terzo emporio aperto in città da Caritas Ambrosiana in un paio di anni, grazie al sostegno del "Programma QuBì – La ricetta contro la povertà infantile", il punto di distribuzione di Niguarda è stato ricavato all'interno di un ex negozio abbandonato che si affaccia su via padre Luigi Monti n.20, all'interno di un complesso di 55 alloggi ex Erp, riqualificati e donati simbolicamente dalla città a papa Francesco durante l'incontro del Santo Padre al Parco di Monza il 25 marzo del 2017. Tramite un bando pubblico gli spazi commerciali sono stati assegnati dal Comune insieme agli appartamenti alla Fondazione San Carlo. Gli alloggi, per lo più bilocali e trilocali, sono stati ristrutturati grazie ai fondi offerti dalla Diocesi di Milano e affittati a canone calmierato. Nell'ambito di questa operazione di housing sociale la Fondazione, sotto la regia di Caritas Ambrosiana, ha recuperato anche l'immobile in precedenza utilizzato per un'attività commerciale. (segue) (Com)