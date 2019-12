Milano: Caritas Ambrosiana inaugura il nuovo Emporio della Solidarietà a Niguarda (2)

- Iniziati lo scorso febbraio i lavori hanno permesso di ricavare nei 180 metri quadrati al piano terra un vero e proprio minimarket con tanto di scaffali, carrelli per la spesa, un registratore di cassa. Nel 200 metri quadri al piano interrato è stato realizzati il magazzino. Benché abbia l'aspetto di un negozio, come tutti gli Empori della Solidarietà anche quello di Niguarda è in realtà un servizio sociale. Il prezzo di ogni prodotto esposto è convertito in un certo numero di punti che ogni utente scalerà dalla tessera elettronica che ha in dotazione sulla quale viene caricato il monte punti complessivo valutato in base al fabbisogno familiare. In questo modo all'Emporio si farà la spesa scegliendo dagli scaffali liberamente quello di cui si ha bisogno, senza doverlo pagare con il denaro, ma spendendo i propri "punti solidarietà". Un sistema che salvaguarda l'autonomia e la responsabilità del beneficiario, aspetti fondamentali per il percorso di emancipazione dal bisogno che gli operatori di Caritas Ambrosiana tentano di perseguire attraverso la pluralità di servizi che sono in grado di offrire anche grazie alla collaborazione con gli assistenti sociali del Comune e gli altri operatori del privato sociale. (segue) (Com)