Milano: Caritas Ambrosiana inaugura il nuovo Emporio della Solidarietà a Niguarda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A preoccuparsi dell'approvvigionamento dell'Emporio sarà Caritas Ambrosiana. I prodotti arriveranno, in parte, dalle donazioni delle eccedenze alimentari offerte dalla grande distribuzione, in parte, dagli acquisti diretti che l'organismo diocesano effettuerà grazie al sostegno del "Programma QuBì – La ricetta contro la povertà infantile" e dalle raccolte fondi attivate presso i propri donatori. I differenti canali di rifornimento permetteranno di garantire un assortimento vario che comprende dai generi alimentari ai prodotti per l'igiene personale e della casa, così da soddisfare un ampio spettro di necessità. Attivo tre giorni alla settimana (lunedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì dalle 14.00 alle 17.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.00) a partire dal prossimo lunedì 23 dicembre grazie agli operatori della cooperativa Farsi Prossimo, all'Emporio di Niguarda potranno accedere le famiglie del quartiere e di quelli limitrofi segnalate dai volontari dei centri di ascolto di Caritas Ambrosiana dei decanti di Niguarda, Zara, Affori e Turro. Dopo l'apertura della Barona il 13 gennaio 2018 e a Lambrate a il 31 maggio 2019 con questa nuova inaugurazione diventano 3 gli Empori della Solidarietà a Milano e 8 quelli complessivamente presenti in Diocesi: fuori dal capoluogo gli altri punti di distribuzione sono a Cesano Boscone (Mi), Varese, Garbagnate Milanese (Mi), Saronno (Va), Molteno (Lc) Questa nuova catena di distribuzione solidale nel 2019 ha offerto 453.434 kg di generi alimentari a persone in difficoltà. I beneficiari sono stati 6.104 persone nella Diocesi, 992 solo nella città di Milano. (Com)