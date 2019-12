Legge Bilancio: Fiorini (FI), tasse Di Maio sono zavorra per made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un limite anche alla propaganda politica. Di Maio non ha alcuna credibilità quando dice di lavorare per sostenere le nostre imprese nel mondo e per aumentare l'export del made in Italy". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera. "Sono proprio le tasse di questo governo e Di Maio, in particolare la plastic tax e la sugar tax - aggiunge la parlamentare in una nota - a rappresentare una zavorra per il made in Italy e una penalizzazione per le nostre filiere di eccellenza. Di Maio dice una cosa e fa l'opposto: diceva di aver abolito la povertà - conclude Fiorini - invece ha abolito il lavoro, dice di difendere il made in Italy, invece lo ostacola e lo affossa".(Com)