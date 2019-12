Infrastrutture: Colombia, inaugurato il nuovo Ponte Pumarejo (2)

- Il nuovo ponte è stato inoltre progettato per permettere un flusso più agevole delle vetture: tre corsie per ogni senso di marcia contro la corsia unica per senso di marcia della struttura precedente. L'apertura del nuovo ponte ha portato alla chiusura della circolazione sul vecchio "Pumarejo". Si dovrà decidere cosa fare della struttura precedente, costruita negli anni 70, alla stessa altezza del suo erede. L'ipotesi rilanciata sui media è quella di abbattere solo il corpo centrale del ponte, per permettere il transito delle navi e riconvertire le estremità in strutture ad uso turistico ed abitativo. L'anno prossimo si studieranno i progetti per l'intervento. (Mec)