Ict: Fraccaro, governo non potrà non tenere conto di relazione Copasir su rischi 5G per sicurezza nazionale

Roma, 20 dic 18:57 - (Agenzia Nova) - "Il governo non potrà non tener conto della relazione del Copasir sui rischi della tecnologia 5G in tema di sicurezza nazionale". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "Il governo non potrà non tener conto della relazione del Copasir sui rischi della tecnologia 5G in tema di sicurezza nazionale". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. (Rin)