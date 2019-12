Ex Ilva: Labriola (FI), scoperta l'acqua calda, territorio rimane appeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, afferma che "il giudice civile di Milano, Claudio Marangoni, ha accolto la richiesta dei commissari straordinari e di ArcelorMittal, disponendo il rinvio della causa al 7 febbraio. Se da una parte i legali dell'azienda affermano che l'intesa raggiunta dalle parti si limiterebbe a indicare le basi per una futura negoziazione, l'amministratore delegato, Lucia Morselli, non perde tempo a sottolineare che la multinazionale non potrà mantenere gli impegni sulla capacità produttiva, perché nel frattempo il provvedimento del giudice di Taranto ha imposto lo stop all'altoforno 2. Il ministro Gualtieri, invece - continua la parlamentare in una nota - mette la parola fine alle richieste dei cittadini, che hanno votato massicciamente i Cinque stelle che garantivano la chiusura dello stabilimento, e afferma che ci sarà la partecipazione dello Stato nel capitale del siderurgico. In pratica, oggi, abbiamo scoperto l'acqua calda: nessuna indicazione in più viene data né in termini occupazionali, né in termini di come possa avvenire la partecipazione statale, considerando le norme europee di aiuti di Stato. Un altro rinvio non sgombra il campo, e ciò viene confermato dai legali di ArcelorMittal, ovvero la possibilità che le parti proseguono in via giudiziale e l'azienda si possa sfilare dall'accordo. Nel mezzo - conclude Labriola - resta l'incertezza di un territorio appeso a false partenze". (Com)