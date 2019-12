Firenze: firmato il protocollo d'intesa per sicurezza locali e discoteche

- Alla presenza del capo della Polizia Franco Gabrielli a Firenze è stato siglato un innovativo protocollo regionale per potenziare i controlli nei locali di intrattenimento. Promossa dalla prefettura di Firenze e condivisa dalle altre prefetture toscane, dalla Regione Toscana, dall’Anci Toscana, dalla direzione regionale dei vigili del fuoco, dall’ufficio scolastico regionale e dalle associazioni di categoria, l’intesa, come ha fatto sapere la prefettura fiorentina "punta a intensificare la vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e ad educare i giovani a tenere condotte consapevoli e responsabili nel rispetto di se stessi e degli altri". All’evento, aperto dal saluto del prefetto di Firenze Laura Lega, sono intervenuti l’assessore al diritto alla salute, welfare e integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana Stefania Saccardi, il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, il direttore regionale dei vigili del fuoco Giuseppe Romano e il presidente regionale di Silb-Fipe-Confcommercio Toscana, Alessandro Trolese. Ha partecipato anche una ventina di ragazzi in rappresentanza della consulta degli studenti. Testimonial d’eccezione dell’iniziativa Carlo Conti che ha condiviso e sostenuto lo scopo dell’iniziativa. (segue) (Ren)