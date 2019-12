Firenze: firmato il protocollo d'intesa per sicurezza locali e discoteche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della sorveglianza, il protocollo prevederà una serie di misure per rendere sempre più sicuri i locali e prevenire quelle circostanze che possono creare situazioni di panico collettivo. Dalla verifica della capienza massima di pubblico (anche con l’eventuale impiego di contapersone), controlli da effettuare non solo all’ingresso, ma anche durante e al termine delle serate (attività da affidare solo a personale formato e autorizzato), predisposizione di piani di emergenza (con particolare attenzione alle vie di fuga e al rischio incendio), da tenere aggiornati e testare con esercitazioni. I controlli dovranno essere molto accurati, da effettuare anche con l’eventuale uso di metal detector palmari, per evitare che vengano introdotti oggetti in grado di offendere o spray urticanti. Il protocollo ha dedicato, inoltre, molta attenzione all’aspetto educativo dei giovani perché i locali di intrattenimento e spettacolo siano per i ragazzi, e anche per le loro famiglie, luoghi di divertimento sano e non di sballo. Per questo sono previsti momenti di richiamo di attenzione non solo nelle scuole ma anche nelle stesse discoteche che potranno essere aperte in orario diurno per essere vissute come spazi di conoscenza ed informazione. Infine la regione Toscana, attraverso gli operatori specializzati delle aziende sanitarie locali, implementerà la formazione degli addetti e realizzerà campagne di sensibilizzazione sulle conseguenze dell’abuso di alcol e droghe. (Ren)