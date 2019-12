Farnesina: ottava riunione della Cabina di regia per l'Italia internazionale

- Maggiore attenzione e vicinanza al territorio, aumento del numero di imprese italiane esportatrici, investimenti su comunicazione e canali commerciali digitali, focus su innovazione e sostenibilità, consolidamento della quota di mercato nei settori d'eccellenza del nostro export sono alcuni dei principali obiettivi stabiliti dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, riunitasi oggi alla Farnesina per la prima volta dopo il passaggio delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del Sistema Paese dal Mise al Maeci, che sarà effettivo dal primo gennaio. Lo riferisce una nota della Farnesina. La Cabina di regia, co-presieduta dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dal ministro dello Sviluppo economico, definisce ogni anno le linee di indirizzo strategico e la programmazione delle risorse in materia di promozione all'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo. (segue) (Res)