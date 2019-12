Americhe: in Costa Rica e Panama il mondiale di calcio femminile U20 del 2020

- Si giocheranno in Costa Rica e Panama i mondiali di calcio femminili under 20, evento che si realizzerà ad agosto del prossimo anno. Lo ha confermato la Fifa (Fédération Internationale de Football Association) pubblicando oggi sulla propria pagina web l'esito dell'ispezione effettuata a inizio dicembre. "Siamo sicuri che possono organizzare un Mondiale in nove mesi" aveva detto il presidente della Fifa Gianni Infantino nel corso di una visita nella Costa Rica effettuata a novembre. "Le 16 selezioni partecipanti si divideranno in quattro gruppi da quattro e le due prime classificate di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale. Sarà la prima volta che un torneo giovanile Fifa si organizzerà in due paesi e il secondo campionato Fifa in assoluto, dopo i mondiali 2002 in Corea del Sud e Giappone", recita il comunicato senza anticipare il calendario dettagliato della kermesse. (Mec)