Iraq: patriarca Sako, messa della vigilia di Natale annullata per motivi di sicurezza a Baghdad

- Il capo della Chiesa cattolica caldea irachena, patriarca Louis Raphael Sako, ha dichiarato oggi che si non si terrà la messa della vigilia di Natale a Baghdad per motivi di sicurezza, dove da quasi tre mesi sono in corso proteste antigovernative. "Alla luce dell'attuale delicata situazione della sicurezza a Baghdad, il patriarcato ha deciso di annullare le messe di mezzanotte di Natale in tutte le chiese di Baghdad", ha dichiarato il patriarca. La messa di svolgerà il giorno di Natale, ha aggiunto, "per pregare per una soluzione alla crisi e in memoria delle vittime, sia manifestanti che le forze di sicurezza". (Irb)