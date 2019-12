Milano: al via gennaio i lavori di ristrutturazione dell'ortomercato, che si chiamerà "Foody" (3)

- Sarà un mercato dove è garantita la sicurezza alimentare dei prodotti venduti – oltre 11 mila tonnellate ogni anno – lungo tutta la filiera e dove viene valorizzata la produzione locale. "È veramente una rivoluzione", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, ricordando che quello di Sogemi "è stato il primo dossier che mi hanno messo sul tavolo a gennaio 2009 quando mi hanno nominato direttore generale del Comune. Sono passati dieci anni. Ora è inutile guardare indietro e pensare che si poteva fare prima. Rimane il fatto che oggi Sogemi, che diventerà Mercato Agroalimentare Milano ha dotazione di capitali e manageriali e le rafforzeremo ancora, per poter fare in tre anni il progetto che è stato illustrato". "I mercati di Madrid, Parigi, Barcellona, con volumi di transazioni superiori a 2 miliardi di euro ci dimostrano il potenziale di queste strutture strategiche per il commercio, l'approvvigionamento e la distribuzione alimentare delle grandi città. Abbiamo perso molto tempo, ma il nostro potenziale di crescita può ancora esprimersi appieno. Per il futuro – ha spiegato Ferrero – auspico che il Mercato Agroalimentare Milano si trasformi ed evolva in un polo di innovazione e sperimentazione per tutta la filiera agroalimentare italiana. Con i suoi marchi di qualità Foody e MIM (Mercato Ittico Milano), una nuova logistica più sostenibile, una presenza più capillare attraverso i mercati di quartiere, il Mercato Agroalimentare Milano conquisterà una sua nuova identità per la città, con la sua rete di dettaglianti e ristoratori, e per i milanesi". (Rem)