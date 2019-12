Argentina: emergenza economica, governo posticipa scadenze obbligazioni per 9 miliardi di dollari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista fiscale il governo prevede una serie di misure che puntano da una parte ad aumentare il gettito, dall'altra a liberare risorse per la ripresa dei settori più castigati fino ad oggi, in particolare le piccole e medie imprese. Tra le misure previste anche un aumento delle aliquote patrimoniali. Guzman ha sottolineato che l'insieme delle misure rappresenta un programma sostenibile. "Non possiamo permettere che cresca il deficit e non abbiamo possibilità di finanziarlo, non siamo imprudenti", ha dichiarato. In linea generale il ministro ha affermato che il programma fiscale riporterà le aliquote alla situazione del 2015. (segue) (Abu)