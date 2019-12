Milano: Opera San Francesco festeggia 60 anni, cena stellata per i poveri e messa di Delpini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che desideriamo da sempre, ma ancor di più in questa ricorrenza - ha dichiarato fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco - è far conoscere a quante più persone possibili le necessità dei tanti poveri che ancora vivono nelle nostre comunità, accanto a noi. Ogni iniziativa pensata quest'anno è nata a questo scopo. OSF per chi soffre lavora da 60 anni con impegno e professionalità: ogni giorno infatti offriamo a chi è in difficoltà e si sente solo, non solo aiuto concreto, ma anche ascolto e conforto, basilari per riacquistare la dignità perduta. Ma non è mai abbastanza: occorre quindi migliorare i nostri servizi e per farlo serve il pensiero, il supporto e l'impegno di tutti, in prima persona, senza voltarsi dall'altra parte". Per celebrare il sessantesimo anniversario oggi ai cittadini che si sono recati alle due mense di Opera San Francesco non è stato servito il consueto menù del venerdì, ma piatti pensati e realizzati da grandi nomi della scena gastronomica: a pranzo lo chef Philippe Lévéillé del ristorante "Miramonti l'Altro" ha cucinato pasta "calamarata", guancia di vitello con purè e tiramisù. A cena gli chef bistellati Alessandro Negrini e Fabio Pisani de "Il Luogo di Aimo e Nadia" hanno preparato lasagna di pasta fresca alle verdure, stufato di manzo del parco del Ticino con polenta integrale bio, zuccotto con salsa al mascarpone e gocce di cioccolato. (Rem)