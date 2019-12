Metro A: Pedica (Pd), chiusura stazione Cornelia una vergogna

- "Solidarietà ai cittadini del quartiere Aurelio che oggi hanno protestato contro la chiusura della stazione della metro Cornelia. Dopo Barberini, un altro esempio della disastrosa gestione del trasporto pubblico della giunta grillina. È vergognoso che Raggi continui a fare spot sul rilancio dell'Atac quando la metropolitana è sull'orlo della paralisi. La sindaca abbia almeno la decenza di non prendere in giro i cittadini". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. (Com)