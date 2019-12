Sanità Lazio: Barillari (M5s), abbiamo 1 miliardo di buco, da Zingaretti menzogne

- "Da parte di Zingaretti, sette anni di menzogne. Ed ora a pagare saranno i cittadini del Lazio. Scopriamo dal Bilancio che all'articolo 3 Zingaretti ammette di avere un buco nella sanità di un miliardo che verrà abbattuto nell'arco di dieci anni versando 90 milioni di euro l'anno". Lo afferma, in un video pubblicato su Facebook, il consigliere regionale del M5s del Lazio, Davide Barillari. "Buco che fino a oggi è stato sempre negato questa è la verità, era tenuto sotto il tappeto - aggiunge Barillari - Anche l'assessore D'Amato qualche mese fa diceva di avere tutte le carte in regola - spiega Barillari - e che il presunto buco da un miliardo non c'era". "Ci hanno mentito spudoratamente, dalla legge di stabilità invece vediamo che esiste. Zingaretti ha in mano questa Regione dal 2013 e quindi per 7 anni lo ha nascosto sotto il tappeto. Lui sapeva che c'era. Oggi, dato che ancora non siamo usciti dal commissariamento, è stato costretto letteralmente dal Mef ad ammettere il buco, che pagheranno i cittadini. Lo avrebbe tenuto ancora nascosto se il ministero non avesse detto 'fino a ora avete giocato sporco, da oggi in poi basta'. Il problema è che questo buco - precisa ancora Barillari - risale addirittura al 2001: è stato accumulato dalle Asl". "Abbiamo fatto accesso agli atti alle Asl, ci hanno risposto fino a pochi giorni fa che non lo sanno. Le stesse Asl - sottolinea il consigliere grillino - ammettono che non sanno cosa fare. È un buco irrecuperabile. Quale è la soluzione degli assessori di Zingaretti? Lo facciamo pagare ai cittadini. Sappiate - osserva - che da oggi per i prossimi 12 anni, le prossime due giunte si troveranno sul groppone questi 90 milioni di euro che vengono tolti non dalla sanità ma dai trasporti. Prenderemo un po' di quei soldi per tappare questo buco. Si vantano di un attivo di sei milioni sulla sanità, ma in realtà - conclude Barillari - abbiamo per i prossimi 12 anni un buco di 90 milioni".(Rer)