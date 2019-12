Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio

- Dal 20 dicembre al 6 gennaio i Musei Civici fanno festa accogliendo cittadini, famiglie e bambini "Natale con la Mic", un ricco programma di mostre, musica, attività didattiche e aperture straordinarie fruibili da parte di tutti ma con gratuità e speciali agevolazioni per i possessori della Mic card, la speciale card riservata a residenti e studenti a Roma che al costo di 5 euro consente per 12 mesi l'accesso gratuito e illimitato in tutti i Musei Civici. La manifestazione è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Per tutto il periodo natalizio i Musei Civici osserveranno l'orario di apertura ordinario, ad esclusione di martedì 24 e 31 dicembre in cui saranno aperti la mattina fino alle ore 14 e mercoledì 25 dicembre quando saranno tutti chiusi. (segue) (Com)