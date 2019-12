Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 1 gennaio, per la Festa di Roma, saranno eccezionalmente aperti, dalle ore 14 alle 20 (ultimo ingresso alle 19), i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell'Ara Pacis e il Museo di Roma Palazzo Braschi. Il biglietto di ingresso ai Musei Civici e alle mostre in essi ospitate, sarà a tariffazione ordinaria, gratuito per i possessori di MIC Card, ad esclusione delle mostre "C'era una volta Sergio Leone" al Museo dell'Ara Pacis, e "Canova. Eterna bellezza" al Museo di Roma Palazzo Braschi, per le quali i possessori della Mic Card potranno beneficiare del biglietto ridotto. Per venire incontro ai tanti appassionati del grande scultore e pittore neoclassico, fino al 6 gennaio la mostra Canova. Eterna bellezza sarà aperta straordinariamente in orario serale (ore 19-22) sia ogni sabato e domenica sia nei giorni giovedì 26, venerdì 27 dicembre e lunedì 6 gennaio. Nel periodo natalizio si potranno visitare anche le altre mostre ospitate nei Musei Civici: "Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte" e "L'Arte Ritrovata" ai Musei Capitolini. "Colori degli Etruschi" e "110 anni di luce. Acea e Roma passione e innovazione" alla Centrale Montemartini. "La rivoluzione della visione. Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi" e "Spazi d'arte a Roma. Documenti dal centro ricerca e documentazione arti visive (1940-1990)" alla Galleria d'Arte Moderna. "La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo"; "Inge Morath. La vita. La fotografia" e "Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli. Visioni di Simona Filippini" al Museo di Roma in Trastevere. "Giancarlo Sciannella. Scultore di archetipi" e "Civis, Civitas, Civilitas. Roma antica modello di città" ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali. "Il Leone e la Montagna" al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco. (segue) (Com)