Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (3)

- Diverse le proposte anche ai Musei di Villa Torlonia con "Carlo Levi e l'Arte della politica. Disegni e opere pittoriche" al Casino dei Principi; "Il Giardino delle meraviglie. Opere dell'artista Garth Speight" e "Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio" alla Casina delle Civette; "Sergio Monari. Rifrazioni dell'Antico" al Casino Nobile. "Unforgettable Childhood" e "Ponte di Conversazione con Paolo Aita" al Museo Carlo Bilotti. "Aspettando l'Imperatore. Monumenti, Archeologia e Urbanistica nella Roma di Napoleone 1809-1814" al Museo Napoleonico. "Ra-ta-ta-ta, bang-bang, si gioca!" al Museo delle Mura e "Carpe Sidera. La meraviglia del cielo sulla bellezza di Roma" al Museo Civico di Zoologia. Dal 20 al 30 dicembre (escluso il 24 e 25 dicembre), al Museo dell'Ara Pacis si potrà usufruire della visita immersiva e multisensoriale L'Ara com'era, che tutte le sere dalle ore 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00) permetterà, tra realtà aumentata e virtuale e ricostruzioni 3D, di rivivere la storia dell'altare monumentale dell'Ara Pacis voluto da Augusto per celebrare la pace da lui imposta su uno dei più vasti imperi mai esistiti. Ingresso a tariffazione ordinaria anche per i possessori di MIC card. (segue) (Com)