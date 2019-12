Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (4)

- Domenica 22 dicembre alle 16.30 e alle 18.00 ai Musei Capitolini ci sarà il Concerto di Natale eseguito dal Coro delle Voci Bianche del Teatro dell'Opera di Roma. Si può assistere al concerto con il biglietto ordinario d'ingresso al museo oppure gratis con la Mic. Continueranno inoltre ogni fine settimana i concerti dei Weekend con la Mic ai quali si potrà partecipare gratuitamente con la MIC Card o con biglietto d'ingresso ad 1 euro. Sabato 21 dicembre ai Musei Capitolini (aperti straordinariamente dalle 20 alle 24, ultimo ingresso alle 23) è in programma Natale in musica. La Gloria del Barocco, concerto a cura di Roma Tre Orchestra con musiche di Corelli, Telemann, Vivaldi, Bach (ore 20.30, 21.30, 23.00 nell'Esedra del Marco Aurelio; ore 21 e 22.15 nella Sala Pietro da Cortona) e sabato 28 dicembre ai Musei Capitolini (aperti straordinariamente dalle 20 alle 24, ultimo ingresso alle 23) serata Gospel Night. Dai più celebri brani americani ai canti della tradizione italiana con i concerti The Voices of Victory (ore 21, 22, 23 nell'Esedra del Marco Aurelio) a cura di Fondazione Musica per Roma, e Coro Canterig (ore 20.30, 21.30, 22.30 nella Sala Pietro da Cortona) a cura dell'Associazione Culturale Decanto. Venerdì 27 dicembre alle 19 e alle 20.30 al Museo di Roma Palazzo Braschi concerto La Vienna ai tempi di Canova a cura di Roma Tre Orchestra Ensemble, con musiche di Haydn e Beethoven al quale potranno assistere con biglietto ridotto i possessori della Mic card, mentre per tutti gli altri è previsto il pagamento del biglietto ordinario di ingresso al Museo. (segue) (Com)