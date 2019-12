Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo natalizio proseguiranno anche gli appuntamenti con i concerti gratuiti a cura di Roma Tre Orchestra: Il pianoforte da Bach a Debussy in programma sabato 21 dicembre alle 16.00 al Museo Napoleonico, con musiche di Bach, Brahms, Schumann, Debussy; Il pianoforte a quattro mani: Fantasie e Visioni domenica 22 dicembre alle 11.00 al Museo Carlo Bilotti, con musiche di Brahms, Scriabin, Chopin, Prokofiev, Beethoven; Intorno all'ultimo Beethoven, parte seconda, previsto per sabato 28 dicembre alle ore 16.00 al Museo Napoleonico, con musiche di Mozart, Schumann, Beethoven; Solisti emergenti: Ivos Margoni e Giulia Loperfido, domenica 29 dicembre alle 11.00 al Museo Carlo Bilotti con musiche di Beethoven, Martucci, Franck. Oltre alla musica, le festività nei Musei Civici saranno anche all'insegna di una ricca proposta didattica con il programma di visite e laboratori di Museiingioco Kids dedicati a bambini e ragazzi di ogni età, che potranno scegliere tra le tante attività divertenti e formative organizzate per conoscere la storia delle collezioni museali, in modo inusuale e giocoso. Si va dalla speciale tombola a tema allestita al Museo di Casal de' Pazzi con animali, piante e uomini del Pleistocene (sabato 21 dicembre alle 11.30 e 4 gennaio alle 17), agli affascinanti spettacoli astronomici con lo stravagante Dottor Stellarium di Gabriele Catanzaro e a cura degli astronomi del Planetario di Roma ospitato nel Museo Civico di Zoologia (21, 26, 27, 29, 31 dicembre e 4 gennaio alle ore 12; sabato 21 dicembre e domenica 29 dicembre anche alle ore 16.30). Al Museo Carlo Bilotti, domenica 22 dicembre alle ore 16 e alle 17, adulti e bambini potranno cimentarsi nella tecnica dello stencil per stampare personali carte da regalo decorate. (segue) (Com)