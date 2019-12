Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (7)

- Al Museo Civico di Zoologia il laboratorio di Scienza divertente: scienziati sotto zero guiderà i bambini ad individuare gli animali che vivono fra i ghiacci (sabato 28 dicembre alle ore 15.30 e alle 16) mentre l'esplorazione di Museogame "Zoochristmas Game" li condurrà alla scoperta degli animali che Babbo Natale potrebbe incontrare nel fantastico viaggio dalla sua terra madre al nostro paese (domenica 29 dicembre alle ore 15.30, 16.30 e 17.30). Sabato 4 gennaio alle ore 15.30, 16.30 e 17.30, il piacevole appuntamento per bambini, genitori, nonni e zii alla scoperta degli animali del Museo per ornare e decorare una stravagante calza della Befana. Domenica 5 gennaio alle 10.30 con Scienza in famiglia. Racconti dei ghiacci si conosceranno le storie degli incredibili animali che vivono in ambiente freddo, come gufi, pinguini e orsi polari, e dalle ore 15 alle 18 con ScienzaOfficina: microscopica vita si intraprenderà un affascinante viaggio nell'universo scientifico. Durante le festività nel Museo vengono proposti anche i Campus scientifici Invernali (23, 27, 30 dicembre e 2-3 gennaio) fruibili per mezza giornata (ore 8.30-12.30 o 13.30-17) o per l'intera giornata (8.30-17): bambini e ragazzi vestiranno i panni di paleontologi, biologi marini e zoologi per sperimentare il loro lavoro in modo originale e appassionante. Venerdì 3 gennaio alle ore 11 il Museo dell'Ara Pacis proporrà un simpatico gioco con prove di abilità ed enigmi, che da Enea condurrà ad Augusto, mentre alle ore 16.30 alla Galleria d'Arte Moderna di via Crispi, bambini e adulti potranno sbizzarrirsi scegliendo, tra le opere esposte, quelle che considerano più "belle" o più "brutte" motivando la loro scelta. Infine un'originale caccia al tesoro è proposta domenica 5 gennaio alle ore 10.30 al Museo delle Mura dove è in corso anche la mostra "Ra-ta-ta-ta, bang-bang, si gioca" sui giocattoli antichi della collezione capitolina. (segue) (Com)