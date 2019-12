Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (8)

- L'offerta didattica per i bambini è completamente gratuita, mentre l'ingresso ai Musei che ospitano le diverse attività è a pagamento, ove previsto, secondo la tariffazione vigente oppure a ingresso gratuito con la Mic. Rimangono a pagamento i Campus scientifici invernali al Museo Civico di Zoologia. Domenica 5 gennaio 2020, in occasione della prima domenica del mese, ingresso gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana in tutti i Musei Civici e per le mostre in corso, tranne le mostre C'era una volta Sergio Leone, al Museo dell'Ara Pacis, e Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma Palazzo Braschi. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per l'ultimo appuntamento del 2019 sabato 21 e domenica 22 alle 20.30 in Sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica, propone Ezio Bosso che ritorna sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per dirigere due delle sinfonie più conosciute del genio di Bonn: la Sinfonia n. 5 e la Sinfonia n. 7, che faranno da preludio alle celebrazioni nel 2020 per i 250 anni dalla nascita del compositore. Domenica 22, inoltre, alle 12 in Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica, l'attrice Simona Marchini sarà protagonista, insieme a Paolo Restani al pianoforte, dell'ultimo appuntamento del 2019 con i Family Concert con lo spettacolo Croce e delizia...signora mia!. Simona Marchini, innamorata dell'Opera sin da bambina, racconta, con questo spettacolo, tre storie appassionanti della cosiddetta trilogia popolare di Giuseppe Verdi composta da Traviata, Rigoletto e Trovatore. Al Teatro dell'Opera venerdì 20 alle 20 e sabato 21 alle 18 sarà ancora possibile assistere alla Tosca, così come Puccini stesso la vide alla prima assoluta, proprio sul palcoscenico del Costanzi il 14 gennaio del 1900. Questa edizione diretta dal maestro Pier Giorgio Morandi, la regia originale ricostruita da Alessandro Talevi è ripresa da Arianna Salzano, le scene e i costumi, ricostruiti sui bozzetti e sui figurini di Adolf Hohenstein, rispettivamente da Carlo Savi e Anna Biagiotti e le luci di Vinicio Cheli. Il Coro e la Scuola di Canto Corale dell'Opera di Roma, che partecipa all'allestimento, sono diretti dal maestro Roberto Gabbiani. (segue) (Com)