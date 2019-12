Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (9)

- Domenica 22, invece, alle 16.30 Les vêpres siciliennes di Giuseppe Verdi, ultima recita dell'opera inaugurale della stagione lirica 2019-2020. Direttore d'orchestra il Maestro Daniele Gatti, la regia del nuovo allestimento è di Valentina Carrasco, la scenografia di Richard Peduzzi, le luci di Peter van Praet e i costumi di Luis F. Carvalho. Le coreografie del balletto "Le quattro stagioni" sono di Valentina Carrasco e Massimiliano Volpini. Il Coro del Teatro dell'Opera di Roma è diretto dal Maestro Roberto Gabbiani e in scena anche il Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato. Martedì 31 dicembre alle 18, con repliche fino all'8 gennaio 2020, Il Lago dei Cigni balletto in un prologo e 4 atti, con musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij e la coreografia di Benjamin Pech. Al Teatro Argentina fino al 5 gennaio il capolavoro eduardiano La grande magia, che il regista catalano Lluís Pasqual porta in scena con ingegno e coraggiosa fantasia per affrontare la strepitosa opera di Eduardo sul rapporto tra realtà, vita e illusioni. Una lezione di verità in cui la risata indulgente sui vizi e i difetti dell'umanità si trasforma in una caustica denuncia dei miserevoli comportamenti umani e delle loro conseguenze. Sul palco il «giuoco eterno» della tragedia della vita, con le sue atroci, brillanti e feroci illusioni. Ma non solo spettacolo, anche momenti di gioco e partecipazione attiva che, lunedì 23 dalle 19 alle 22, apre il palcoscenico e tutti i suoi spazi ai cittadini con Facciamo il teatro - Scene su Hamlet e per Hamlet. Un Atelier per festeggiare la fine di un anno e l'inizio di una nuova stagione di teatro insieme al direttore Giorgio Barberio Corsetti e agli artisti di Oceano. Un'occasione eccezionale per attraversare anche i luoghi più segreti dell'Argentina e condividere un'esperienza di immaginazione e creazione con 6 diversi curatori, tra artisti e compagnie, registi e danzatori, e una traccia comune, Hamlet. Hamlet a Roma. Hamlet per Roma, con l'indicazione di portare un libro da scambiare con i partecipanti e gli artisti (prenotazione alla mail atelier@teatrodiroma.net). (segue) (Com)