Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Super Natale anche per il pubblico dei piccoli e delle famiglie con le immancabili proposte del Teatro per le nuove generazioni – la Stagione variegata e dal respiro internazionale dedicata al pubblico giovane – a partire da Voce parole, rassegna di teatro di narrazione curata dal teatrodelleapparizioni. Un programma di spettacoli e un laboratorio nella Sala Squarzina per interrogarsi su cosa significhi raccontare e ascoltare, tra fiabe classiche e nuove invenzioni: si inizia giovedì 26 e venerdì 27, proseguendo poi venerdì 3 e domenica 5 gennaio con Fiabe da tavolo, di e con Fabrizio Pallara, sei fiabe viaggiano in sei valigie e due alla volta, in ogni incontro, verranno evocate con oggetti, suoni, racconti e immaginazioni (dai 4 anni). Sabato 28 dicembre Mattia e il nonno, di Roberto Piumini per la regia di Tonio De Nitto con Ippolito Chiarello, in scena il piccolo e il grande camminano insieme guardando il mondo e giocando con regole d'amore (dagli 8 anni); domenica 29 HOMEsweetHOME di e con Roberto Capaldo, storia di uno scoiattolo che dopo il lungo letargo decide di mettersi in cammino alla ricerca "della casa giusta" (dai 3 anni); sabato 4 gennaio 2020 Amore e Psiche di e con Daria Paoletta, che racconta un amore ostacolato dalla diversità dei due amati, il Dio Amore e la mortale Psiche (dagli 11 anni); ed infine venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dalle 15 alle 17 Narrare racconti e invenzioni, in un laboratorio tra le generazioni a cura del teatrodelleapparizioni per adulti accompagnatori e bambini. (segue) (Com)