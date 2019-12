Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Palazzo delle Esposizioni sono attualmente in corso e saranno pertanto visitabili le mostre: Sublimi Anatomie, una mostra sulla rivelazione del sublime nel corpo umano a cura di Andrea Carlino, Philippe Comar, Anna Luppi, Vincenzo Napolano e Laura Perrone. Una storia secolare e spettacolare dell'osservazione del corpo che coinvolge in primo luogo i sensi ma anche strumenti e tecnologie. L'esposizione presenta opere, manufatti e documenti di straordinaria importanza storica che, tra arte e scienza, raccontano l'evoluzione dell'anatomia umana in dialogo serrato con la ricerca artistica contemporanea sulla materialità del corpo. Nell'ambito della mostra grande centralità è data anche al gesto e al movimento del corpo grazie ad un programma ricco di performance, conferenze e lezioni di disegno dal vero. Sabato 4 gennaio 2020 alle 16.00 Brendan Fernandes (1979, Nairobi, Kenya) – per la prima volta in Italia – porterà a Palazzo delle Esposizioni la performance Art By Snapchat prodotta nel 2016 in collaborazione con il Museo of Modern Art di New York. Artista canadese riconosciuto a livello internazionale che lavora all'incrocio tra danza e arti visive, le sue opere sono state esposte tra gli altri, al Guggenheim, Whitney Biennial, Smithsonian American Art Museum, Mca Chicago, i suoi progetti interrogano le questioni di genere, di razza, migrazione, movimenti sociali. La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium, la spettacolare rassegna allestita al secondo piano di Palazzo delle Esposizioni a cura di Claudio Libero Pisano. In mostra le incredibili creature del genio ferrarese riconosciute e amate al punto che molti film si sono identificati con esse: E.T., King Kong, Alien, solo per citarne alcuni. Attraverso materiali provenienti dall'archivio privato di Rambaldi, la mostra costruisce un percorso in grado di tracciare la storia del cinema italiano e internazionale dagli anni Sessanta ai nostri giorni. Al Piano Zero, nella Sala Fontana, è in corso l'esposizione Katy Couprie. Dizionario folle del corpo a cura del Laboratorio d'arte. La mostra si ispira al celebre libro dell'artista francese (Editions Thierry Magnier, 2012). Un vocabolario visivo che racconta il corpo umano in tutti i suoi aspetti mescolando l'anatomia con la poesia, le azioni con le emozioni, i modi di dire con le citazioni letterarie. Completa l'offerta espositiva Tecniche d'evasione. Strategie sovversive e derisione del potere nell'avanguardia ungherese degli anni '60 e '70 a cura di Giuseppe Garrera, József Készman, Viktória Popovics e Sebastiano Triulzi. Sono esposte opere e documenti, in molti casi inediti, relativi all'attività di un gruppo di artisti dissidenti ungheresi, risalenti agli anni Sessanta e Settanta, raccolti e messi in salvo dal Museo Ludwig di Budapest. (segue) (Com)