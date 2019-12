Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (12)

- Nel periodo natalizio sono inoltre previste iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie. Domenica 22 e poi ancora domenica 5 gennaio alle 16.00 in occasione della mostra La meccanica dei mostri. Da Carlo Rambaldi a Makinarium il Laboratorio d'arte propone Alla scoperta di Rambaldi una visita alla mostra dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni per scoprire cosa si nasconde dietro le quinte del cinema e della sua storia. Domenica 29 alle 11 in occasione della mostra Sublimi Anatomie il Laboratorio d'arte di Palazzo delle Esposizioni propone Follie dei corpi una visita e laboratorio per famiglie con bambini dai 7 agli 11 anni, un viaggio alla scoperta del corpo umano e dei modi con cui, nel tempo, è stato osservato e rappresentato. Ancora domenica 29 alle 16.00 in occasione della mostra Antonella Abbatiello Case nei libri, case fra i libri si terrà il laboratorio Da casa nasce casa, una grande illustratrice per costruire insieme una colorata installazione collettiva, casa dopo casa. Anche il Macro Asilo di via Nizza durante il periodo natalizio rimarrà aperto offrendo una serie di conferenze, performance e istallazioni, il programma completo sul sito web del Macro Asilo: www.museomacro.it. Il Mattatoio di Testaccio sarà chiuso nei giorni di mercoledì 25, giovedì 26 e martedì 31 dicembre 2019 e nel giorno mercoledì 1° gennaio 2020, l'apertura e il servizio riprenderà il giorno giovedì 2 gennaio 2020. La programmazione riprenderà lunedì 6 gennaio con il Roma Fringe Festival che porta al Mattatoio spettacoli dal vivo della scena indipendente contemporanea. (segue) (Com)