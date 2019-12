Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (13)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Auditorium Parco della Musica cartellone ricco di appuntamenti, venerdì 20 nel Teatro Studio Gianni Borgna alle 21 sarà la volta di Tonino Battista che accompagnato dal Pmce Parco della Musica Ensemble proporrà al pubblico una prima esecuzione assoluta di alcune delle più recenti composizioni di Kevin Volans. In sala Sinopoli ancora sabato 21 alle 21 si cambia genere con il progetto Pink Sonic, uno spettacolo che farà rivivere le emozioni e l'energia dei concerti live dei Pink Floyd. Domenica 22 l'apertura della rassegna, che proseguirà fino al 31 dicembre, del Roma Gospel Festival affidata al Chicago Mass Choir. In Sala Santa Cecilia giovedì 26 alle 21 Alex Britti e Max Gazzè con Manu Katchè e Flavio Boltro saranno i protagonisti del concerto evento In missione per conto di Dio, e sempre giovedì in Sala Petrassi alle 21 il trio femminile delle cantautrici Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale, per la prima volta insieme sul palco dell'Auditorium. Non solo musica, ma anche lezioni di rock, jazz e storia, la mostra 1969 dedicata alla controcultura di quegli anni, l'esposizione di Sergio Lombardo e la divertente pista di ghiaccio aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Sabato 28 alle 21 in Sala Santa Cecilia torna sul palco Fiorella Mannoia con il suo Personale Tour. Per festeggiare la notte dell'ultimo dell'anno, martedì 31 alle 21.30 in Sala santa Cecilia Gigi Proietti torna con il suo amatissimo spettacolo Cavalli di Battaglia. Il nuovo anno inizia in compagnia di Nicola Piovani con la musica è pericolosa sul palco mercoledì 1 e giovedì 2 gennaio 2020. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020, in esclusiva per Natale all'Auditorium, l'Orchestra Popolare Italiana propone la ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla sua tredicesima edizione, che anche quest'anno raccoglie l'invito della Caritas Diocesana di Roma per la campagna di solidarietà dal titolo significativo Come in Cielo così in Strada. (segue) (Com)