Cultura: Campidoglio, calendario delle mostre eventi spettacoli concerti per Feste natalizie fino a 6 gennaio (14)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Casa del Jazz settimana molto intensa con gli appuntamenti di Jazz Campus, dalla musica d'insieme di Fabio Zeppetella alle prove aperte della Big Band del Conservatorio di Santa Cecilia, e con i concerti venerdì 20 alle 21 di Nico Morelli che avrà tra gli ospiti Barbara Eramo e sabato 21 il duo Centazzo - Schiaffini. Venerdì 27 Mario Corvini Santa Cecilia Jazz Ensemble presenterà Omaggio a Bill Evans, sabato 28 Filippo La Porta e Marcello Rosa si esibiranno con la loro Arte Sincopata, voci per un dizionario di Jazz e Letteratura, domenica 29 in concerto Allulli e Ceccarelli. Venerdì 3 sarà la volta di Gabriele Cohen Trio e sabato 4 Riccardo Fassi in Analog Trio, si conclude con la voce femminile di Silvia Manco domenica 5 con il suo nuovo progetto discografico originale dedicato a Blossom Dearie, la più europea delle pianiste/vocalist americane. (Com)