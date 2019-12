Venezuela: Usa minacciano nuove sanzioni contro Maduro (2)

- Gli Stati Uniti hanno varato una lunga serie di sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro, che hanno colpito pesantemente soprattutto il settore petrolifero, da cui dipende gran parte degli introiti statali in Venezuela. Tre le ultime in ordine di tempo c'è la misura che blocca i beni del governo venezuelano negli Usa, varata a inizio agosto. "Tutte le proprietà o interessi in proprietà del governo del Venezuela negli Stati Uniti sono bloccate e non possono essere trasferite, esportate, ritirate o gestite in altro modo", si legge nell'ordine esecutivo Usa. Il provvedimento, che prevede anche l'imposizione di sanzioni a stranieri che forniscano supporto o beni e servizi alle persone o entità colpite da sanzioni Usa, ha portato il governo di Maduro ad abbandonare definitivamente i colloqui con l'opposizione propiziati dalla Norvegia. (segue) (Was)