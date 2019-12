Venezuela: Usa minacciano nuove sanzioni contro Maduro (6)

- Il 2020, ha detto Bachelet, “sarà un anno elettorale”. Per questo “è fondamentale garantire le libertà fondamentali per creare le condizioni necessarie per elezioni libere, imparziali, credibili, trasparenti e pacifiche". In questo senso, Bachelet ha espresso preoccupazione per la revoca dell’immunità parlamentare nei confronti di altri cinque deputati dell’opposizione, che porta a 30 il numero dei deputati di opposizione contro i quali è stata applicata la misura. La squadra di Bachelet, in visita nel paese, ha documentato 118 casi di persone private della libertà, di cui 109 uomini e nove donne. A questo proposito l’alto commissario ha chiesto che venga rispettato il diritto a un giusto processo. (segue) (Was)